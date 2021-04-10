  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor

» »
Şu ana kadar aşılama sonrası 4 alışılmadık pıhtılaşma vakası görüldüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birine klinik çalışmalarda, üçüne ise ABD'deki aşılamalar sırasında rastlandığı, vakalardan birinin ise ölümle sonuçlandığı kaydedildi.
Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, diğerlerinin aksine tek doz olarak uygulanan "Covid-19 Vaccine Janssen" adlı aşının yapıldığı bazı kişilerde, pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakaları görüldüğüne dair bildirimlerin ardından incelemelerin başladığı bildirildi.

Şu ana kadar aşılama sonrası bu tür 4 alışılmadık pıhtılaşma vakası görüldüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birine klinik çalışmalarda, üçüne ise ABD'deki aşılamalar sırasında rastlandığı aktarıldı.

Açıklamada, vakalardan birinin ise ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısı şu anda sadece ABD'de kullanılıyor. Aşının, AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıkmıştı. Ancak AB ülkelerinde bu aşının kullanımı henüz başlamadı. Johnson and Johnson aşılarının AB'de uygulanmasının nisanın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Amerikan firmasının ABD hükümetiyle mayıs sonuna kadar teslim edilmek üzere 100 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.

EMA, İngiliz-İsveç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olabileceği şüphesi üzerine inceleme yapmış, AstraZeneca aşısıyla pıhtılaşma vakaları arasında bağ olduğunu belirtmişti.

Buna rağmen bu tür bir yan etkinin "çok nadir" görüldüğü, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu vurgulanmıştı. Bazı Avrupa ülkeleri, aşının kullanımında yaş sınırlaması getirmişti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Profesör ‘normalleşme’ için tarih verdi09 Nisan 2021 Cuma 18:05
  • Prostat Kanserine Dikkat Çekmek Amacıyla Etkinlik Düzenleniyor09 Nisan 2021 Cuma 13:16
  • Kovid-19'un İngiliz Varyantı 1,32 Kat Daha Bulaşıcı09 Nisan 2021 Cuma 12:45
  • Dünya Genelinde 710 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı09 Nisan 2021 Cuma 11:03
  • ''Kovid-19'un Yüzeyle Temas Sonucu Bulaşma Riski Düşük''09 Nisan 2021 Cuma 10:41
  • AİHM'den emsal olabilecek karar: Aşı zorunluluğu demokratik bir toplumda gerekli08 Nisan 2021 Perşembe 23:07
  • Pasteur Enstitüsü: Normal yaşama dönebilmek için yetişkinlerin yüzde 90'ını aşılamak gerekiyor08 Nisan 2021 Perşembe 23:06
  • 18 mutasyonunun birleşiminden yeni ‘corona’08 Nisan 2021 Perşembe 21:02
  • BioNTech aşısında yaşa göre yan etkiler ne?08 Nisan 2021 Perşembe 20:46
  • Bilim insanları üç boyutlu yazıcı sistemleriyle minik beyinler geliştiriyor08 Nisan 2021 Perşembe 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti