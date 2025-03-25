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Avrupa Konseyi'den Türkiye'ye 'gösteri' ve 'ifade özgürlüğü' konusunda 'insan hakları' hatırlatması

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Avrupa Konseyi'den yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki gösteriler sırasında çevik kuvvet polisinin barışçıl protestoculara biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak şiddet uyguladığına dair haberlere
Avrupa Konseyi'den Türkiye'ye 'gösteri' ve 'ifade özgürlüğü' konusunda 'insan hakları' hatırlatması

Avrupa Konseyi'den yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki gösteriler sırasında çevik kuvvet polisinin barışçıl protestoculara biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak şiddet uyguladığına dair haberlere değinildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty Pazartesi gece saatlerinde yayınladığı bir açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar bağlamında, Türk yetkililerden "toplanma" ve "ifade özgürlüğü" konusundaki insan haklarını koruması talebinde bulundu.

Protestoların başlangıcından bu yana yaşanan kısıtlamalara değinen Michael O'Flaherty, "Türkiye'de son günlerde meydana gelen protestolar bağlamında polisin orantısız güç kullanımı, bilgi alma ve verme hakkına yönelik yaygın kısıtlamalarla ilgili haberleri endişeyle takip ediyorum. Bu gelişmeler, Avrupa Konseyi tarafından kınanmıştır. Türk yetkililerden barışçıl toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne saygı gösterilmesi konusundaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ediyorum,” mesajını verdi.

Konsey'den yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki gösteriler sırasında çevik kuvvet polisinin barışçıl protestoculara biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak şiddet uyguladığına dair haberlere de değinildi.

Çok sayıda göstericinin polis şiddeti ve kötü muamelesiyle karşılaştığını belirten O'Flaherty, "Bazı protestocular tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin polisin aşırı güç kullanmasını haklı çıkarmayacağını vurgulamak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, eğer güç kullanılacaksa bu son çare olmalı, gereklilik ve orantılılık gibi katı standartları karşılamalıdır," ifadelerini kullandı.

 

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