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Avrupa Parlamentosu Ab İçinde Seyahate İmkan Verecek Dijital Kovid Sertifikası’nı Oylayacak

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) içinde seyahat özgürlüğünü yeniden tahsis edecek Dijital Kovid Sertifikası için oy verecek.
Avrupa Parlamentosu Ab İçinde Seyahate İmkan Verecek Dijital Kovid Sertifikası’nı Oylayacak

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) içinde seyahat özgürlüğünü yeniden tahsis edecek Dijital Kovid Sertifikası için oy verecek.

AP, Fransa’nın Strazburg kentinde toplandığı ikinci günde, Dijital Kovid Sertifikası’nı oylayacak. Oylama sonucu yarın açıklanacak.

AB Hukuk Komiseri ve eski Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, TSİ 10.00’da başlayan oturumda yaptığı konuşmada, “AB’nin üç kurumunun uzlaşısı neticesinde AB’de aşı olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ya da test olup olmadığı fark etmeksizin her vatandaş, bu sertifikayı alma hakkına sahip olacak” dedi.

Reynders, sertifikanın, AB vatandaşlarının temel haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü yaşamalarını kolaylaştıracağını belirterek “Sertifika, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına da katkıda bulunacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü oylamanın, önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Reynders, 1 milyondan fazla vatandaşın sertifikaya sahip olduğunu, gelecek haftalarda bu sayının hızla artacağını, bu esnada AB’nin veri koruma kurallarının hassas biçimde uygulanacağını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs’ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla AB’de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

       

       

                   

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