Avrupa ülkeleri Pfizer ve Astrazeneca'ya dava açıyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, üretim sıkıntıları nedeniyle Avrupa'ya aşı tedarikini yavaşlatan firmalara karşı yasal yollardan harekete geçeceklerini açıkladı. Michel, "Elimizdeki yasal yolları kullanarak, ilaç firmalarının imzaladıkları kontratlara saygı göstermelerini sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB), korona virüsü aşılarının tedarikinde yaşanan gecikme nedeniyle ilaç firmalarına karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç firmalarını yaptıkları anlaşmalara saygı duymaya çağırdı.

Europe 1 radyosuna konuşan Michel, "Elimizdeki yasal yolları kullanarak, ilaç firmalarının imzaladıkları kontratlara saygı göstermelerini sağlamayı planlıyoruz" dedi. Michel, AB'nin gecikmenin sebebi konusunda şeffaflık talep edeceğini söyledi.

'PFIZER'E KARŞI MASAYA YUMRUĞUMUZU VURDUK'

Michel, Pfizer'in geçtiğimiz haftalarda doz tedarikinde 'erteleme' talep ettiğini, AB'nin ise sert bir tavır izleyerek ertelemeyi yavaşlatmaya çevirebildiğini belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı, "Yumruğumuzu masaya vurduk ve birkaç haftalık erteleme talebi, tedarikte yavaşlamaya dönüştü" diye konuştu.

İTALYA: AMAÇ TAZMİNAT DEĞİL, DOZLARI ALMAK

İtalyan hükümeti de, korona virüsü aşılarının tedarikini geçici bir süreliğine yavaşlatan Pfizer ve Astrazeneca şirketlerine karşı kendilerinin de yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, amaçlarının tazminat almak değil, yapılan anlaşmaların yerine getirilerek dozların vaktinde temin edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu RAI'ye konuşan Di Maio, "Aşılama programımızın değişmemesi için çalışıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun, bu kişilerin kontratlarına saygı duymaları için elinden geleni yapabilmesi adına tüm kanalları harekete geçiriyoruz" dedi.

Pfizer'den önceki hafta yapılan açıklamada, üretimi artırmak için bazı değişikliklere gidecekleri, bu nedenle de Avrupa'ya aşı tedarikinin geçici bir süre yavaşlatılacağı belirtilmişti. AstraZeneca da, üretimde yaşanan bir sorun nedeniyle Avrupa'ya ilk etapta söz verilenden daha az aşı tedarik edileceğini açıklamıştı.