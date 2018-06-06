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Avrupa'da sandıklar hazır

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Seçim için nefesler tutuldu.
Avrupa'da sandıklar hazır

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim için Türkiye dışında da sandıklar kuruldu. Almanya'nın ardından en çok Türkiye vatandaşının oy vereceği Fransa'da hazırlıklar tamamlandı. Sandıklar yarın oylama için açılacak.

24 Haziran seçimlerinin heyecanı Avrupa'da başlıyor. Seçimlerin ilk turu için yurtdışında sandıklar kuruldu. Fransa'da da sandıklar hazır, duyurular yapıldı, siyasi partiler de hazırlıklarını tamamladı. Fransa'daki gurbetçiler ilk tur için 7-19 Haziran tarihleri arasında oy kullanacak. Oylar 19 Haziran Salı günü toplanarak Lyon kentinden Türkiye'ye gönderilene kadar kilit altında tutulacak. Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marsilya ve Nant kentlerindeki konsolosluklarda sandıklar hazırlandı. Almanya'dan sonra en çok gurbetçi seçmen sayısına sahip olan Fransa genelinde 310 bin, Paris'te ise 130 bin Türk seçmen sandığa davet edildi. Eğer 24 haziran seçimlerinin ilk turunda adaylardan gerekli yüzde 50 oyu alan olmazsa ikinci tura geçilecek. Avrupa'da da 2. tur seçimleri için 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında sandıklar bir kez daha kurulacak. Sandıkların başındaki görevliler de belli oldu. Sandıklarda Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2, AKP, CHP ve MHP'den 1'er kişi olmak üzere toplam 5 kişi görev alacak. HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise gözlemci sıfatıyla temsilci bulundurabilecek.

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