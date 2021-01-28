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Ayakkabının pahalı olması ne anlama gelir? sorusunda "Tayyip'e sor" şıkkına yer veren öğretim görevlisi hakkında soruşturma

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Öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer, 'Ekonomiye Giriş' dersinde sorduğu "Bir çift ayakkabı almak istiyorsun ancak senin için çok pahalı, bu ne anlama geliyor?" sorusuna, "Tayyip'e sor" şıkkını koydu.
Ayakkabının pahalı olması ne anlama gelir? sorusunda "Tayyip'e sor" şıkkına yer veren öğretim görevlisi hakkında soruşturma

Marmara Üniversitesi’nde öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularından birinde "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorunda "Tayyip'e sor" şıkkına yer veren öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer hakkında soruşturma başlatıldı. Marmara Üniversitesi yönetiminin, öğretim görevlisinden istifasını istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi. 

Öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer, 'Ekonomiye Giriş' dersinde sorduğu "Bir çift ayakkabı almak istiyorsun ancak senin için çok pahalı, bu ne anlama geliyor?" sorusuna, "Tayyip'e sor" şıkkını koydu.

Nomer, fındık üretimi ve ticaretiyle iligili bir diğer soruda ise, "Tayyip her zaman kazanır" şıkkına yer verdi.

Marmara Üniversitesi soruşturma başlattı

Marmara Üniversitesi, Nomer hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 

 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının 2547 sayılını kanunun 40'a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır." 

Öte yandan Marmara Üniversitesi yönetiminin, öğretim görevlisinden istifasını ya da emekliliğini istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi. 

"İstifaya zorlanmasını kabul etmiyoruz"

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ise, dekanlığa konuyla ilgili gönderdikleri toplu mailde, "Bülent Nami Nomer’in mizahi bir yaklaşımla hazırladığı sınav sorularının sebep olarak gösterilerek görevden alınmasını / istifaya zorlanmasını kabul etmiyoruz" dedi. 

Öğrencilerin açıklaması şöyle:

"Biz Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri olarak, 28.01.2021 tarihinde saygıdeğer hocamız Bülent Nami Nomer’in mizahi bir yaklaşımla hazırladığı sınav sorularının sebep olarak gösterilerek görevden alınmasını / istifaya zorlanmasını kabul etmiyoruz. Bülent Hocamız bizim için hem entelektüel bilgi birikimi hem alanındaki uzmanlığı hem de nazik ve insancıl yaklaşımı ile öğrencilik hayatımız boyunca hepimize yol göstermiş eşsiz bir insandır. Ne ders içinde, ne ders dışında herhangi bir kişi veya kuruma asla hakaret etmemiştir. Biz, özgür düşüncenin akademide olmazsa olmaz bir unsur olduğunu savunuyor, ilgili final sınavı sorularının öne sürülerek mesleğini yıllardır saygı ve onur ile başarıyla sürdüren değerli hocamıza yöneltilen haksızlığa karşı duruyoruz. Hocamızın yanındayız, kendisine karşı herhangi bir yaptırım uygulanmasını kesinlikle istemiyoruz."

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