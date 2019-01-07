  • BIST 89.628
  • Altın 223,030
  • Dolar 5,3693
  • Euro 6,1407
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Ayasofya Müzesi'nde baleye soruşturma

»
Ayasofya Müzesi'nde baleye soruşturma
Ayasofya Müzesi'nde baleye soruşturma

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü yapan kadın hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kadının fotoğrafı sosyal medyada ses getirmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Ayasofya Müzesi'nin yaptığı açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Ayasofya Müzesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler var:

Quote Message: İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

 


Resmi Twitter'da görüntüle

Ayasofya Müzesi@ayasofyamuze

KAMUOYUMUZA DUYURU!

1.431

20:24 - 5 Oca 2019

 

Pazar günü bir grup müzenin önünde toplanıp namaz kılarak protesto eyleminde bulunmuştu.

Öğleden sonra müzenin önüne gelen kalabalığın müzeye girmesine polis izin vermedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarıştığı helikopter Polis çıktı, cezayı yedi (VIDEO HABER)06 Ocak 2019 Pazar 20:53
  • Dünyada olmayan 6 element Türkiye'de bulundu06 Ocak 2019 Pazar 20:47
  • Türkiye'de Polis memuru hastanede intihar etti06 Ocak 2019 Pazar 19:19
  • Ateistlerin yaşamı Kuran'a daha uygun06 Ocak 2019 Pazar 18:12
  • Poşet yoksa Eşek var! (VIDEO HABER)06 Ocak 2019 Pazar 17:22
  • 294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü06 Ocak 2019 Pazar 17:12
  • THY uçağı, pistten çıktı.Uçağı kurtarmak için çalışma yapılıyor.06 Ocak 2019 Pazar 17:10
  • Araştırma görevlisi Ceren Damar cinayeti: Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değil05 Ocak 2019 Cumartesi 17:00
  • Hakan Şükür'ün babasına 15 yıla kadar hapis istemi04 Ocak 2019 Cuma 16:45
  • Klibinde porno yıldızı oynatmış04 Ocak 2019 Cuma 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti