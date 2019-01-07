Ayasofya Müzesi'nde baleye soruşturma

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü yapan kadın hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kadının fotoğrafı sosyal medyada ses getirmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Ayasofya Müzesi'nin yaptığı açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Ayasofya Müzesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler var:

Quote Message: İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."