Ayımız Kan Kırmızısına Dönmek Üzere. İşte nedeni.

Bir zamanlar kötü haberlerin alameti olarak yorumlanabilecek bu olay, artık dışarı çıkıp doğanın işleyişine hayranlık duymak için iyi bir bahane. Öyleyse bir battaniye ve bir termos sıcak çikolata alın, arkanıza yaslanın ve birkaç saat boyunca Ay'ın gösterisini izleyin.

Kanlı ay nedir?

Kanlı ay, tam ay tutulması sırasında Ay'ın bazen paslı bir renk almasının bilimsel olmayan bir tanımıdır. Daha az yaygın olarak, 'kanlı ay' terimi, iki yıllık bir süre içinde tek bir yerden gözlemlendikleri sürece, dört tam ay tutulması serisine de atıfta bulunabilir. Dünya üzerinde on yıl boyunca aynı noktada kalırsanız, genellikle görülebilecek yaklaşık dört ila beş tam tutulma vardır, bu nedenle art arda dört tane görmek gerçek bir nadirliktir.

Kanlı ay neden kırmızı görünür?

Işık yolundaki her opak nesne gibi, Dünya da Güneş'ten gelen fotonları engelleyerek Güneş Sistemi'ne arkasından bir gölge düşürür. Ancak gezegenimizin kayalık kütlesinin aksine, Dünya'nın atmosferi bir miktar ışığın geçmesine izin verecek kadar şeffaftır. İnce gaz tabakası bu ışığın bir kısmını kırarken, atmosferde asılı parçacıklar bazı dalga boylarını diğerlerinden daha fazla, özellikle de daha kısa 'mavi' renkleri daha uzun 'kırmızı' renklerden daha fazla saçabilir. Bu saçılma, gün ışığında gökyüzünün mavi görünmesinin, şafakta ve alacakaranlıkta atmosferin büyük kısmından geçebilen ışığın turuncu ila kırmızı görünmesinin aynı nedenidir.

Bu kırılma ve saçılma, Dünya'nın parlayan, pas rengi bir saçak ile koni benzeri bir gölge oluşturduğu anlamına gelir.

Doğrudan güneş ışığı tamamen engellenirken, Dünya'nın atmosferinden geçen kırmızımsı ışık, Ay boyunca ürkütücü bir 'kan lekeli' parıltı oluşturacak kadar bükülüyor. Tutulmaya farklı bir bakış açısı kazanmak için aşağıdaki klibe göz atın.

Kırk yılda bir, NASA'nın Süper Mavi Kanlı Ay olarak adlandırdığı, görünüşte çelişkili bir olayla bile karşılaşabilirsiniz. Bu makale daha önce yayınlanan ScienceAlert Explainer makalesinden uyarlanmıştır.