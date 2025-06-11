  • BIST 9685.6
  • Altın 4200.793
  • Dolar 39.199
  • Euro 44.8672
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Aykut davasında eski gazeteci iddia makamı tanığı olarak ifade verdi

» »
KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp” suçlamasıyla tutuklanan Simon Aykut isimli İsrail asıllı Türk vatandaşı iş insanının Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası dün eski gazeteci Prokopis Thukididis’in iddia makamı tanığı olarak ifade vermesiyle devam etti.
Aykut davasında eski gazeteci iddia makamı tanığı olarak ifade verdi

Alithia’nın haberine göre, artık gazetecilik mesleğini icra etmeyen Thukididis, KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili 2024’te SİGMA TV’nin ana haber bülteninde yayınlanan haberinde, Aykut’un NTV’ye verdiği ve kanal tarafından 19 Aralık 2023’te yayınlanan röportajı da eklemesi hakkında ifade verdi. Thukididis, haberinin yayınlanmasının ardından Rum Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını ve haberi hakkında ifade verdiğini anlattı.

Thukididis, savunma avukatı Maria Neofitu’nun sorusuna karşılık, çalıştığı yayın organının kendisine KKTC’deki eski Rum mallarının kullanılması konusunu araştırma görevi verdiğini ve araştırması sırasında bulduğu Aykut’un NTV’de yayımlanan röportajı kendi haberinde kullandığını anlattı.

Gazete, Mahkemenin, Aykut davasını görmeye 19 Haziran’da, iddia makamının tanıklarının dinlenmesiyle devam edeceği bilgisini verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KSTÜ'de yürütülen “Sahte diploma” davası 27 Haziran’a ertelendi11 Haziran 2025 Çarşamba 10:52
  • AB destekli eğitim programı başladı: İlk durak Güzelyurt11 Haziran 2025 Çarşamba 10:41
  • PGM’den III. Derece Analist/Programcı alımı için münhal11 Haziran 2025 Çarşamba 10:41
  • Başbakan Üstel’den çağrı: Gayri yasal tutuklama girişimlerine son verin11 Haziran 2025 Çarşamba 10:39
  • Arıklı: AİHM’in kararı Maraş’ın kilidini çözecek11 Haziran 2025 Çarşamba 10:38
  • Pınarbaşı ve Kömürcü’de 3 saatlik elektrik kesintisi11 Haziran 2025 Çarşamba 10:34
  • Çavuşoğlu: Hükümet yüksek öğrenimi çok önemsiyor10 Haziran 2025 Salı 18:01
  • Dinçyürek: Gayri yasal olduğu iddia edilen görevlendirme rotasyon10 Haziran 2025 Salı 17:59
  • Süper Lig'de 4 yabancı, 1'inci Ligde 2 yabancı gündemde10 Haziran 2025 Salı 17:23
  • Serdar Denktaş: “Karşımızda miadını doldurmuş bir DP var”10 Haziran 2025 Salı 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti