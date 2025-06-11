Aykut davasında eski gazeteci iddia makamı tanığı olarak ifade verdi

KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp” suçlamasıyla tutuklanan Simon Aykut isimli İsrail asıllı Türk vatandaşı iş insanının Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası dün eski gazeteci Prokopis Thukididis’in iddia makamı tanığı olarak ifade vermesiyle devam etti.

Alithia’nın haberine göre, artık gazetecilik mesleğini icra etmeyen Thukididis, KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili 2024’te SİGMA TV’nin ana haber bülteninde yayınlanan haberinde, Aykut’un NTV’ye verdiği ve kanal tarafından 19 Aralık 2023’te yayınlanan röportajı da eklemesi hakkında ifade verdi. Thukididis, haberinin yayınlanmasının ardından Rum Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını ve haberi hakkında ifade verdiğini anlattı.

Thukididis, savunma avukatı Maria Neofitu’nun sorusuna karşılık, çalıştığı yayın organının kendisine KKTC’deki eski Rum mallarının kullanılması konusunu araştırma görevi verdiğini ve araştırması sırasında bulduğu Aykut’un NTV’de yayımlanan röportajı kendi haberinde kullandığını anlattı.

Gazete, Mahkemenin, Aykut davasını görmeye 19 Haziran’da, iddia makamının tanıklarının dinlenmesiyle devam edeceği bilgisini verdi.