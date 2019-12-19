AYM'den ifade özgürlüğü kararı: Haber sitesine tümüyle erişimin engellenmesi ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalededir

Anayasa Mahkemesi, BTK’nın Yüksekova Güncel Haber’e yönelik erişim engeli kararını basın ve ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi.

Amors News’in haberine göre yapılan başvuruda, bir internet haber sitesine tamamıyla erişimin engellenmesi kararı verilmesinin basın özgürlüğünü ihlal ettiği iddiası yer aldı.

Yüksekova Güncel Haber, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün talebi ve (kapatılan) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) 20 Ağustos 2015 tarihli yazısı kapsamında söz konusu internet sitesinin de içinde bulunduğu on üç internet adresine erişimin engelline karar verildi.

TİB tarafından Gölbaşı 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede, erişimin engellenmesi kararı verilen internet adreslerinin ekran görüntüleri eklenerek “Bahse konu İnternet ortamında yayınlanan içeriklerin yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin ihlaline sebebiyet vermesi nedeniyle erişimlerinin engellenmesine karar verildiği belirtilmiştir” ifadesi yer aldı.

Bu talep üzerine, hakimlik tarafından internet haber sitesine erişim engeli getirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, “İnternet haber sitesine tümüyle erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı ile başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulmuştur” değerlendirmesi yaptı.

Avukat Ramazan Demir, kararı, “Başbakanlığın gerekçesiz ve keyfi talepleri, BTK’nın yine aynı şekilde kararları ile erişime engellenen on binlerce siteden biri olan Yüksekova Güncel haber sitesi ile ilgili başvurumuzda AYM basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi” sözleri ile değerlendirdi.