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AYM'nin Can Atalay kararı TBMM'de okundu, kriz çıktı

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AKP'den "Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanvekilliği görevinden alınsın" talebi
AYM'nin Can Atalay kararı TBMM'de okundu, kriz çıktı

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde tutulan Can Atalay hakkındaki AYM'nin iade kararını TBMM’de okutmasına sert tepki gösterdi. AKP'li Usta, CHP'li Karaca'nın "görevini kötüye kullandığını, korsan eylem yaptığını ve tarafsızlığını yitirdiğini" savunarak "Artık hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz" dedi. 

 

TİP'ten Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Şubat 2024'te gerekçesini açıkladığı, 1 Ağustos 2024'te de Resmi Gazete'de yayımlanan hak ihlali kararı, bugün (16 Nisan 2025) TBMM Genel Kurulu’nda resmen okundu. Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı. Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasının yargı kararlarının yasama organında ilk kez resmi biçimde karşılık bulması açısından sembolik bir adım olarak yorumlanırken, CHP'li Murat Emir de vekilliği düşürme işleminin 'yok hükmünde olduğunu söyledi. Emir, “Can Atalay’ın vekilliği hukuken düşmemiştir, düşürülememiştir” dedi. TBMM'nin sitesinde yer alan tutanakta, kararın okunduğu bölüm yer almadı. Tutanak CHP'li Meclis Başkanvekili Karaca'nın konuşmasının ardından kesildi.

Meclis'te tartışma yaratan olayla ilgili olarak, AKP'li Leyla Şahin Usta, basın açıklaması yaptı. Usta, şunları söyledi:

 

"Başkanvekilleri, birleşimleri TBMM Başkanı adına vekaleten yönetirler, hangi oturumların yönetileceğine başkan karar verilir. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurul'a sunulamaz. Başkanvekillerinin takdir yetkisi bulunmaz. Sayın Karaca, Başkan adına görev yaptığını biliyor. Başkan'ın onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını biliyor. İç tüzüğü ihlal etmiştir. Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve korsan bir eylem yapmıştır. 

 

Görünen o ki, CHP hazırlıklı gelmiştir. Divan katip üyemizin kalkmasının ardından, kendisinin uyarılmasına rağmen ara vermemiştir. Yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, 'ara vermeniz gerekir' denilmesine rağmen ara vermemiştir.

 

Tamamıyla iradesiz, iç tüzüğe aykırı bir eylem içine girmişlerdir, millet iradesine aykırıdır. Biz Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle korsan bir eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmelerini milletin takdirine bırakıyoruz. 

 

Artık Meclis Başkanvekili olarak görev yapması, oturum yönetmesi mümkün değildir. 

 

Bu konudan diğer siyasi partilerin haberi yoktu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile konuştum, onların da haberi olmadığını, üzüldüklerini, böyle bir günde böyle bir davranışın sergilenmesinden üzgün olduklarını bildirdiler.

 

Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir... Meclis Başkanı'nın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştır. Taraflı olarak başkanlık yapmaya devam etmiştir. İç tüzüğe aykırıdır; hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."

 

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