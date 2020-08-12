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Aynı Anda 3 Yerde “Bağımsız Kıbrıs” Talebi Yükseltilecek

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Aynı Anda 3 Yerde “Bağımsız Kıbrıs” Talebi Yükseltilecek
Aynı Anda 3 Yerde “Bağımsız Kıbrıs” Talebi Yükseltilecek

Aynı anda İngiliz elçiliği, TC elçiliği ve Amerikan temsilciliği önünde gerçekleşecek eylemlerle, Kıbrıs üzerindeki emperyalist işgal protesto edilecek. Eylemlerin tümü aynı anda, 14 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Bağımsız Kıbrıs organizasyonundan yapılan açıklamada ‘’Bağımsız Kıbrıs mücadelemiz sürüyor. Salgın koşullarına rağmen sağlığımızı riske atmadan bu yıl da sokaktayız. Özgür yarınlara inanan herkesi bekleriz!’’ ifadelerine yer verildi.

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