Aynı Aracın İçerisinde Vahim Zarar - Ciddi Darp - Kasti Hasar

14.08.2020 tarihinde saat 23:10 sıralarında Girne’de, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir siteye ait araç park yeri içerisinde T.M.(E-46), aralarında çıkan tartışma sonucu Can KABAKÇI’nın yüzüne yumruk vurup kafa atmak suretiyle adı edileni darp ettiği sırada; Can KABAKÇI’nın diş kaplamasının kırılmasına ve dişinin kök kısımlarında bulunan kemiklerin zarar görmesine sebep olmuştur.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine; bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.
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