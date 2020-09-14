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Aynı Aracın İçerisinde Vahim Zarar - Ciddi Darp - Kasti Hasar

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Aynı Aracın İçerisinde Vahim Zarar - Ciddi Darp - Kasti Hasar
Aynı Aracın İçerisinde Vahim Zarar - Ciddi Darp - Kasti Hasar

14.08.2020 tarihinde saat 23:10 sıralarında  Girne’de, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir siteye ait araç park yeri içerisinde T.M.(E-46), aralarında çıkan tartışma sonucu Can KABAKÇI’nın yüzüne yumruk vurup kafa atmak suretiyle adı edileni darp ettiği sırada; Can KABAKÇI’nın  diş kaplamasının kırılmasına ve dişinin kök kısımlarında bulunan kemiklerin zarar görmesine sebep olmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine; bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

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