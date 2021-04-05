Aytunç Şabanlı’nın “Ay Düşüncesi: Aforizma Günlüğü 1001” adlı kitabı, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı

Tiyatro sanatçısı Aytunç Şabanlı’nın kaleme aldığı “Ay Düşüncesi: Aforizma Günlüğü 1001” adlı kitabı, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

“Ay Düşüncesi: Aforizma Günlüğü 1001” isimli kitabın kapak tasarımı ve sayfa düzenlemesini Barış Argus yaptı.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, Şabanlı’nın ilk kitabı olan “Ay Düşüncesi: Aforizma Günlüğü 1001” 1001 adet aforizmadan oluşuyor.

Zaman kronolojisine bağlı kalınarak ve yazarın kendi sıralı hayat akışında günlük özelliği de taşıyan kitap, okuyucusunu bu keşfin hem ortağı hem de bir nevi şahidi kılmış oluyor. Yazar, düşüncenin ve onun sınırsızlığına yaptığı vurgunun bir ifadesi niteliğindeki kitabında, aslında engin bir düşünce deryasına çağırıyor okuyucusunu…

24 Şubat 1977 Lefkoşa doğumlu Aytunç Şabanlı, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Yazar, 17 yıllık İstanbul yaşantısından sonra 2012'de ülkesi Kıbrıs'a geri dönüp yerleşmiş, o yıldan beridir de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk mesleğine devam ediyor.