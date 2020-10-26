Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." dedi.

Aliyev, yaptığı açıklamada, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." diye konuştu.

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