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Azerbaycan ile Ermenistan görüşmelerinde yüksek tansiyon: Türkiye'de masada olmalı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la gerçekleştirilecek görüşmelere Türkiye'nin de dahil olmasını istediğini yineledi. Görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini söyleyen Aliyev, "Türkiye'nin de katılmasını istiyorum" dedi.
Azerbaycan ile Ermenistan görüşmelerinde yüksek tansiyon: Türkiye'de masada olmalı

Ermenistan'ın ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türkiye'yle ilgili bir çağrı geldi. Aliyev, Rusya arabuluculuğundaki ateşkesin ardından Erivan'la yeniden başlatılacak görüşmelere Ankara'nın da katılmasını istediğini söyledi.

"Türkiye'nin de katılmasını istiyorum"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan'la görüşmeler ne zaman başlayacak bilmiyorum ama Türkiye'nin de katılmasını istiyorum" dedi.
Aliyev 'Bakü'de neden Rusya bayrağı yok ve Türk bayrağı çok' diyen Rus muhabire tane tane anlattıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya televizyon kanalı РБК'ya röportaj verdi. РБК muhabirinin Bakü'yü gezdiğini, çok sayıda Azerbaycan ve Türk bayrağı gördüğünü ancak hiç Rusya bayrağı görmediğini belirterek 'Azerbaycan'da Rusya'nın etkisi azaldı mı?' sorusu üzerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Aliyev, ''Ben değiştiğini düşünmüyorum. Türkiye bayraklarının çok olması doğaldır. Biz kardeş halklarız. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında güven, karşılıklı destek ve ilişkilerin seviyesi o kadar yüksek ki, zannımca dünyanın hiç bir yerinde, hatta en yakın ülkeler arasında bile böyle bir ilişki yok. Bu gerçektir ve bu gerçekliği biz yaptık. Türkiye ve Azerbaycan yöneticileri... Mesele sadece bizim ortak köklerimiz ve ortak tarihimizle ilgili değil. Azerbaycan'da Türkiye bayraklarının olması gerçekliktir ve eğer siz Türkiye'ye de gitseniz orada da çoğu yerde Azerbaycan bayrakları göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.

Rusya'da görüşmelerde değişiklik istemiyor

Ateşkes anlaşmasına aracılık yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Dağlık Karabağ için yapılacak görüşmelerin formatında değişiklik öngörülmediğini söyledi. Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ı Moskova'da ağırlayan Lavrov, ateşkesin ihlal edildiğini belirtip "Kurallara uyulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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