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Azerbaycan'ın Topraklarını Kurtarmak İçin Başlattığı Operasyonun 8'inci Gününde Yaşananlar

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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesini sürdürerek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.
Azerbaycan'ın Topraklarını Kurtarmak İçin Başlattığı Operasyonun 8'inci Gününde Yaşananlar

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

- Ermenistan, sivilleri hedef almayı sürdürdü

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.

Ülkenin 2. büyük kenti Gence, sanayi şehri Mingeçevir, Terter kent merkezi ve köyleri, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan ve Goranboy illerinin bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu.

Gence'ye atılan Smerç füzeleri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Beylegan ilinde 2 kişi, Ağcebedi ilinde ise 14 yaşındaki bir çocuk saldırılarda hayatını kaybetti.

Hidroelektrik santralin bulunduğu Mingeçevir kentine füzelerle saldıran Ermenistan ordusu, Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

- "Paşinyan özür dilesin"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.

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