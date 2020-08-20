Azeri mafya lideri Salifov Antalya'da öldürüldü

"Lotu Quli" lakaplı Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

Şubat ayında İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtilmişti.