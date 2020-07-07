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Baf Havaalanı'nda bugün 12 uçuş

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Baf Havaalanı'nda bugün 12 uçuş
Baf Havaalanı'nda bugün 12 uçuş

Baf Havaalanı’nda bugün toplamda 12 uçuşun gerçekleştirileceği açıklandı.

Bükreş, Budapeşte, Selanik, Londra, Hanya ve Tel Aviv'den altı uçağın geleceği belirtilirken, aynı uçakların aynı yerlere yolcu alıp geri döneceği de kaydedildi.

 

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