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Baf Şehitleri anıt önünde düzenlenecek törenle anılacak

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Baf Şehitleri, 9 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Baf Şehitleri Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak.
Baf Şehitleri anıt önünde düzenlenecek törenle anılacak

Baf Şehitleri, 9 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Baf Şehitleri Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak.


Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.


Törende konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.


Ayrıca öğle namazını müteakip Gazi Baf Dayanışma Derneği tarafından Fatih Camii’nde şehitler için mevlit okutulacak.

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