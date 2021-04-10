Bafra Gıda çocukların yüzünü güldürecek

Bafra Gıda LTD. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul çağında eğitim gören çocuklara boyama kitabı armağan ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bu kapsamda Bafra Gıda Ltd. Direktörü Gazi Akıncı ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

AMCAOĞLU

Bakan Olgun Amcaoğlu, pandeminin en çok çocukları etkilediğine dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacaklarını hatırlattı ve onları mutlu edecek böylesi anlamlı projelerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Toplum olarak çocuklara ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Amcaoğlu, hayata geçirdikleri #HerTabletBirGelecek kampanyasına verilen desteğin de buna en güzel örnek olduğunu dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara yönelik bu tür projelerin daha da artmasını temenni eden Amcaoğlu, Bafra Gıda Ltd. Direktörü Gazi Akıncı ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

AKINCI

Bafra Gıda Ltd. Direktörü Gazi Akıncı ise proje hakkında Bakan Amcaoğlu’na bilgi vererek, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul çağında eğitim gören çocuklara yönelik 10 bin adet boyama kitabı hazırladıklarını söyledi.

Hazırlanan kitapların bir kısmının anaokul öğrencileri için karne hediyesi olacağını, bir kısmının ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere armağan edileceğini söyledi.

Akıncı amaçlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.