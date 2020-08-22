BAGEP’ten Aklımda Soru Galmasın Projesi

Bağımsız gençlik Derneği olarak mümkün mertebe pandemi sürecinde risk arz etmeyecek sosyal mesafeli maskeli veya online etkinlikler düzenlemeye özen göstermekteyiz.

Bağımsız gençlik Derneği olarak mümkün mertebe pandemi sürecinde risk arz etmeyecek sosyal mesafeli maskeli veya online etkinlikler düzenlemeye özen göstermekteyiz. “Aklımda Soru Galmasın” adlı projemiz internet üzerinden online bir şekilde gerçekleştirme konusunda karar aldık.

Projemizin temel hedefi tercih yapmış/yapacak liseden mezun olan öğrencilerin soruları direkt olarak birinci ağızdan yani halihazırda eğitim gören arkadaşlarımız tarafından yanıtlandırmaktır.

Projemizde katılımcı olarak liseden yeni mezun/son sınıf/önceden mezun olmuş arkadaşlarımız katılabilirler.

Ülke/okul/bölüm ayrı ayrı kategorize edilecek ve belirli günler belirlenip sorular sohbet havasında canlı yanıtlandırılacak. Soruların yanıtlandırılacağı sohbet ortamı zoom veya messengerrooms üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sizin da aklınızda soru varsa linkteki formu doldurup katılabilirsiniz. Hade aklınızda soru galmasın!

Linkteki forma tüm sosyal medya hesaplarımızdan erişebilirsiniz.

Form için ->https://surveyheart.com/form/5f40c0ff93d3093b35154f56