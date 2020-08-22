  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

BAGEP’ten Aklımda Soru Galmasın Projesi

» »
Bağımsız gençlik Derneği olarak mümkün mertebe pandemi sürecinde risk arz etmeyecek sosyal mesafeli maskeli veya online etkinlikler düzenlemeye özen göstermekteyiz.
BAGEP’ten Aklımda Soru Galmasın Projesi

Bağımsız gençlik Derneği olarak mümkün mertebe pandemi sürecinde risk arz etmeyecek sosyal mesafeli maskeli veya online etkinlikler düzenlemeye özen göstermekteyiz. “Aklımda Soru Galmasın” adlı projemiz internet üzerinden online bir şekilde gerçekleştirme konusunda karar aldık.

Projemizin temel hedefi tercih yapmış/yapacak liseden mezun olan öğrencilerin soruları direkt olarak birinci ağızdan yani halihazırda eğitim gören arkadaşlarımız tarafından yanıtlandırmaktır.

Projemizde katılımcı olarak liseden yeni mezun/son sınıf/önceden mezun olmuş arkadaşlarımız katılabilirler.

Ülke/okul/bölüm ayrı ayrı kategorize edilecek ve belirli günler belirlenip sorular sohbet havasında canlı yanıtlandırılacak. Soruların yanıtlandırılacağı sohbet ortamı zoom veya messengerrooms üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sizin da aklınızda soru varsa linkteki formu doldurup katılabilirsiniz. Hade aklınızda soru galmasın!

Linkteki forma tüm sosyal medya hesaplarımızdan erişebilirsiniz.

Form için ->https://surveyheart.com/form/5f40c0ff93d3093b35154f56

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, "Benim Adaylığım Daha Samimi" dedi22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:30
  • Kıbrıs'taki Arazilerin Yüzde 30'u Osmanlı Mirası22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:25
  • Ataoğlu: Keşfedilen Doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti’ne Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum.22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:42
  • "Darwin Amca" Kitabı Okurlara Tanıtıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:39
  • Lefke’de bulunan "Mahkemeler Camii" ibadete kapatıldı!22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:35
  • "Malpraktis (Hekim Hataları) Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı" Kitabı Yayımlandı.22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:27
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Citymall'e Bir Ziyaret Gerçekleştirdi22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:22
  • Bakan Oğuz, Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfi ile ilgili Mesaj Yayınladı.22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:08
  • Ekonomik Örgütler Platformu: “Devletin istihdam yapması işletmeleri zayıflatıyor”22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
  • Özyiğit: Türkiye'nin gaz bulması önemli ve pozitif bir gelişme22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti