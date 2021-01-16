Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) , Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını ziyaret etti

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) , Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını ziyaret etti

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

Derneğimizin Eğitim Bakanlığıyla aylık rutin görüşmelerinden ilki gerçekleşip düzenli olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunma hususunda ortak karara varıldı.

Ziyaretimizde liselerin ve üniversitelerin son durumları ile ilgili bilgi aldık.

BAGEP olarak yaptığımız Pandemi Dönemi Eğitim Sistemi anketi sunularak öğrenci arkadaşlarımızın talepleri ve eğitim sistemi ile ilgili eğilimleri iletildi.

Derneğimizin Liselerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim Sekreteri ve Üniversite Temsilcilikleri Sekreteri ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı arasında sürekli iletişimde olunması ve öğrencilerin sıkıntılarının daha hızlı iletilmesi için WhatsApp grubu kuruldu.