  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Bağımsızlık Yolu: Akıncı yalnız değildir!

» »
Bağımsızlık Yolu: Akıncı yalnız değildir!
Bağımsızlık Yolu: Akıncı yalnız değildir!

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ve ailesine karşı Ankara’dan seçimlerden çekilmesine yönelik tehditler gelmiş, kendisi de bu tehditleri ifşa etmiş ve boyun eğmeyeceğini bildirmiştir.
Bağımsızlık Yolu olarak bu tehditleri şiddetle kınar ve Mustafa Akıncı’nın tehditlere karşı dik duruşunu selamlarız. Onurlu duruşu ile Mustafa Akıncı bir kez daha Kıbrıslı Türk halkının iradesinin ve kararlılığının sembolü olmuştur.
Belirtmek isteriz ki Mustafa Akıncı’yı yalnız sananlar, korkutup sindirebileceğini sananlar
yanlımaktadırlar; Akıncı bu yolda gencinden yaşlısına on binlerce insanımızla omuz omuza
yürümektedir. Tam da bu nedenle ne tökezleyecek, ne de çekilecektir.
İrademizi hiçe sayanlar, Kıbrıslı Türkleri kukla sananlar bilmelidirler ki halkımızın iradesine yönelik bu saldırılar ilk değildir. Tarihimiz irademizi yok sayanların uğradıkları hezimetlerle doludur. Halkımız, Kıbrılı Elen toplumu içindeki faşist unsurların oluşturduğu ENOSİS’ci çetelere karşı direnmesini bildiği gibi, Türkiye derin devletinden gelen baskılara karşı da direnmesini bilecektir. Kıbrıslı Türklerin iradesi satılık olmadığı gibi, kendi ülkesinde sıfırı tüketen, ülke emekçilerine sefalet ve zulüm dışında bir şeyi vadedemeyen AKP-MHP iktidarının güç gösterme, göz boyama aparatı da değildir.
Türkiye emekçilerinin örgütlerinden her gün AKP-MHP iktidarının irademize yönelik şuursuzca
müdahalelere karşı tepkiler ve irademize yönelik saygılı olunmasına yönelik mesajlar yükselmektedir.
Bu tepkileri selamlar ve AKP-MHP iktidarının çaresiz hamlelerinin halklara mal edilemeyeceğini tekrar vurgularız.
İrademizi tanımayanlar ve onların işbirlikçiliği için sıraya girenler, Pazar günü sandıkta tokat gibi bir cevapla karşılaşacaklardır. Bu cevap demokrasinin, barışın, iradenin ve eşit ilişkilerin yani daha güzel yarınların üzerine inşa edileceği bir temel teşkil edecektir.
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Cevap Akıncı!

Bağımsızlık Yolu (a)
Münür Rahvancıoğlu
Genel Sekreter

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar Güneş TV'ye başarılar diledi10 Ekim 2020 Cumartesi 15:01
  • Tatar: Bir Cumhurbaşkanı böyle konuşmamalı!10 Ekim 2020 Cumartesi 14:54
  • Hangi belgelerle oy kullanabiliriz?10 Ekim 2020 Cumartesi 14:17
  • YSK: Propaganda ve propaganda nitelikli yayın 18.00’den sonra yasak10 Ekim 2020 Cumartesi 13:39
  • Tatar:Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu10 Ekim 2020 Cumartesi 13:38
  • Bağımsızlık Yolu:Maraş şovuna ve irade gaspına sandıkta cevap verilmelidir10 Ekim 2020 Cumartesi 13:33
  • "Cevap belli, halkımız güven ve kararlılıkla iradesine sahip çıkacak"10 Ekim 2020 Cumartesi 11:23
  • Erhürman:''Yaşananlar devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz.''10 Ekim 2020 Cumartesi 11:22
  • Ergün Olgun'dan Uluslararası Topluma "Kıbrıs" Eleştirisi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:35
  • Tatar: “Maraş Bir Devlet Meselesidir, Seçim Malzemesi Değildir”10 Ekim 2020 Cumartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti