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Bağımsızlık Yolu: "Bunlar Aşımıza Ekmeğimize Göz Koyanlardır!"

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Kış günlerinin gelmesi ile tüpe yapılan zamdan sonra, ekmek de zamlandı.
Bağımsızlık Yolu: "Bunlar Aşımıza Ekmeğimize Göz Koyanlardır!"

Asgari Ücret yerinde sayar, dövize endeksli kira giderleri her gün yükselirken, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarımıza yapılan insafsız zamları protesto ediyoruz.

Halkın lehine yapılacak her icraata "hükümet yok" cevabını veren UBP yetkilileri, söz konusu olan zam olunca ellerini cebimize atmaya tereddüt etmiyorlar. Bu kriz koşullarında, teşvikler, hibeler, desteklerle korunup kollanan ultra zenginler için seferber olan hükümet; emekçi, esnaf ve yoksul insanlarımızı piyasanın insafına terk etmiş durumdadır. İhtiyacı olmayan ultra zengin kesimlere teşvikler, tam gaz devam ettiren, yeni teşvikler uyduran hükümet, maliyetleri artan ekmek üretiminde fiyatların korunması için destek sağlamayı aklına dahi getirmeden zam yapmaktadır.

Bağımsızlık Yolu emekçi halkın acil ihtiyaçları için önlemler alınması, yaşamı ve zenginlerin kârını üreten halkın en temel haklarının korunması gerektiğini vurgular. Partimiz acil önlemler olarak; kiraların TL'ye endekslenerek tavan fiyat belirlenmesi, tüm zamların durdurulması, her haneye 100 kw'a kadar ücretsiz elektrik sağlanması, temel su tüketiminin ücretsiz olması için çağrı yapar.

Ultra zenginlerin kârları ve kendi koltukları dışında hiçbir önceliği olmayan, seçim zamanları dışında emekçi halkı hatırlamayan, kökü dışarda UBP hükümetinin; %25'lik zam ile evimize götürdüğümüz ekmeğin dörtte birini gasp etmesine göz yummayacağız. ,

Bizi mahkum etmek istediğiniz yoksulluk ve sefaleti kabul etmeyeceğiz. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız!

- Zamlar Geri Alınsın!

- Servet Vergisi İstiyoruz!

- Krizin Bedelini Ultra Zenginler Ödesin!

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Bağımsızlık Yolu

Emekçinin Partisi

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