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Bağımsızlık Yolu Güney Kıbrıs'taki şiddet olaylarını kınadı

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Bağımsızlık Yolu Güney Kıbrıs'taki şiddet olaylarını kınadı
Bağımsızlık Yolu Güney Kıbrıs'taki şiddet olaylarını kınadı

Bağımsızlık Yolu Güney Kıbrıs'taki şiddet olaylarını kınadı:

Kıbrıs’ın güneyinde düzenlenen eyleme uygulanan polis şiddetini kınıyoruz.

Kıbrıslı Elen dostlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, Cumartesi günü meclis dışı çeşitli sol örgüt ve gruplarca düzenlenen barışçıl eylemepandeminedeniyle getirilen eylem yasağı üzerinden orantısız güç kullanılarak müdahale edilmiştir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı demokrasinin özüdür. Düşüncelerini ifade eden halkın polis şiddeti ile bastırılmalarına karşı sessiz kalınması düşünülemez.

Yaşanan bu şiddet ayrıca, AB toprağı olmakla tüm demokratik haklarımızın kendi kendine sağlanacağını tahayyül eden Kıbrıslı Türk postmodern soluna da bir uyanma çağrısıdır.

AB, Troyka, Anastasiadis ya da Tayyip; Hak ve özgürlüklerimiz emperyalist işgal altında her zaman saldırı altındadır. Emperyalistlere karşı, bağımsız ve halkları kardeş bir Kıbrıs için mücadeleye devam edeceğiz.

Polis şiddetine maruz kalan, tutuklanan ve ifade özgürlükleri ihlal edilen Kıbrıslı Elen dostlarımızla dayanışmamızı belirtiriz.

Bağımsızlık Yolu

Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı

Cemre İpçiler

 

* * *

 

We condemn the police brutality during the demonstration on Saturday.

 

According to the information received from the Greek Cypriot friends, the police has intervened to a demonstration held by various non-parliamentary organisations and groups using disproportionate force based on the ban on demonstrations.

 

Freedom of thought and expression is in the root of democracy. It is impossible to stay silent about silencing of people through police brutality.

 

This violence should also be a wake up call for the postmodern Turkish Cypriot left that imagines all our democratic rights will be granted just by integration to the EU.

 

Whether EU, Troika, Anastasiadis or Tayyip; Under the imperialist occupation our rights and freedoms are always under attack. We will continue the struggle against imperialist occupations, for an independent Cyprus with its peoples united.

 

We declare solidarity with Greek Cypriot friends whose right to freedom of expression have been violated, been subject to violence and got arrested.

 

Independence Path

Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı

Cemre İpçiler

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