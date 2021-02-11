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Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıslı Türk halkının çıkarı da iradesi de federal çözümden yana”

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Bağımsızlık Yolu,  Erdoğan’ın “Kıbrıs Türk Halkı adına karar verecek merci olmadığı” görüşünü de ifade etti.
Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıslı Türk halkının çıkarı da iradesi de federal çözümden yana”

Bağımsızlık Yolu,  Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Federasyon görüşmeleri bitmiştir. Bunu ister kabul edersiniz ister etmezsiniz; Kıbrıs Türk kesimindeki kardeşlerimizin de böyle düşündüğünü biliyoruz” şeklindeki açıklamasıyla “müdahaleci ve Kıbrıslı Türk halkının iradesini yok sayan” bir tavır sergilediğini iddia etti.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Kıbrıslı Türk halkının çıkarı da iradesinin de federal çözümden yana olduğu savunuldu ve “Kıbrıslı Türk halkı, geleceğine sahip çıkabilmesinin, tüm Kıbrıs’ın geleceğine sahip çıkmakla mümkün olduğunu bunun da Kıbrıs halklarının paylaşacağı birleşik, bağımsız, halkları kardeş bir ortak federal devletle olacağının farkındadır” denildi.

Bağımsızlık Yolu,  Erdoğan’ın “Kıbrıs Türk Halkı adına karar verecek merci olmadığı” görüşünü de ifade etti.

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