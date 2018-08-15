Bağımsızlık Yolu, krize karşı acil önlem önerilerini bildiri dağıtarak halkla paylaşacak

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu 20 Ağustos Pazartesi günü saat 13.13’te Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu 20 Ağustos Pazartesi günü saat 13.13’te Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Bağımsızlık Yolu halkın krizden daha az etkilenmesi için hazırladığı “Krize Karşı Acil Önlemler” talebini Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimağusa’da bildiri dağıtarak halkla paylaşacak ve pazartesi günkü eyleme çağıracak.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre yarın saat 7.30’da Lefkoşa’da Başbakanlık Işıkları’nda, 9.30’da Gazimağusa’da çarşıdan Perşembe Pazarı’na yürüyerek ve 17.30’da Girne Hirondel Çemberi’nde bildiri dağıtılacak.

Cuma günü ise biri saat 7.00’de Portakal Çemberi’nde, diğeri 18.00’de Güzelyurt Çarşısı’nda olmak üzere bildiri dağıtılacak.

Bildiri dağıtımlarında halka 20 Ağustos’ta Başbakanlık önünde yapılacak eylemde toplanma çağrısı da yapılacak.

CUMARTESİ ARASTA’DA BİLDİRİ DAĞITIMI, PAZARTESİ BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM

18 Ağustos Cumartesi saat 17.00’de Arasta'da ve 20 Ağustos Pazartesi saat 13.13’te Başbakanlık önünde yapılacak eylemler Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu ortaklığında gerçekleşecek.

Başbakanlık önünde saat 13.13’te yapılacak ortak eyleme, tüm halk davet edildi.