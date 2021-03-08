Bağımsızlık Yolu'ndan ''Saray'' eleştirisi

Bağımsızlık Yolu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geçen hafta imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” anlaşmasında KKTC’de yeni bir Cumhurbaşkanlığı Binası yapılması için kaynak ayrılmasını eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geçen hafta imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” anlaşmasında KKTC’de yeni bir Cumhurbaşkanlığı Binası yapılması için kaynak ayrılmasını eleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türkler olarak, ekonomik anlamda zor günlerden geçmekteyiz. Gerek pandeminin yarattığı ekonomik yıkım, gerek pandemi öncesinde Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklı olarak alım gücümüzün günden güne erimesi büyük bir sorun. Türkiye’de emeğiyle geçinen vatandaşların da aynı sorunları, hatta belki de çok daha şiddetlisini yaşadığını görüyoruz, duyuyoruz. Böylesi bir kriz ve ekonomik darboğaz ortamında ülkemizde şatafatlı bir “saray projesine” girişilmesi bizim için kabul edilemez bir adımdır.” Denildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Açık Mektup” başlığıklı açıklamada “Bizler, Kıbrıslı Türkler olarak, zaten ekonomik bakımdan zor günlerden geçmekten olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerin, böyle bir amaç uğruna israf edilmesini vicdanen kabul etmiyoruz” ifadesi kullanıldı.