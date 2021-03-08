  • BIST 1.546
  • Altın 412,991
  • Dolar 7,5694
  • Euro 8,9895
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Bağımsızlık Yolu'ndan ''Saray'' eleştirisi

» »
Bağımsızlık Yolu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geçen hafta imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” anlaşmasında KKTC’de yeni bir Cumhurbaşkanlığı Binası yapılması için kaynak ayrılmasını eleştirdi.
Bağımsızlık Yolu'ndan ''Saray'' eleştirisi

Bağımsızlık Yolu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geçen hafta imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” anlaşmasında KKTC’de yeni bir Cumhurbaşkanlığı Binası yapılması için kaynak ayrılmasını eleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türkler olarak, ekonomik anlamda zor günlerden geçmekteyiz. Gerek pandeminin yarattığı ekonomik yıkım, gerek pandemi öncesinde Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklı olarak alım gücümüzün günden güne erimesi büyük bir sorun. Türkiye’de emeğiyle geçinen vatandaşların da aynı sorunları, hatta belki de çok daha şiddetlisini yaşadığını görüyoruz, duyuyoruz. Böylesi bir kriz ve ekonomik darboğaz ortamında ülkemizde şatafatlı bir “saray projesine” girişilmesi bizim için kabul edilemez bir adımdır.” Denildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Açık Mektup” başlığıklı açıklamada “Bizler, Kıbrıslı Türkler olarak, zaten ekonomik bakımdan zor günlerden geçmekten olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerin, böyle bir amaç uğruna israf edilmesini vicdanen kabul etmiyoruz” ifadesi kullanıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Haftada 37 kaza meydana geldi, 7 kişi yaralandı08 Mart 2021 Pazartesi 11:34
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi08 Mart 2021 Pazartesi 11:29
  • Kadına şiddet ! Eşinin yüzüne cam kaseyi fırlattı!08 Mart 2021 Pazartesi 11:24
  • Cengiz Topel BEKTAŞ yaşamını yitirdi08 Mart 2021 Pazartesi 11:20
  • Sennaroğlu’ndan Meclis’te çalışan kadın çalışanlara ziyaret08 Mart 2021 Pazartesi 11:18
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı08 Mart 2021 Pazartesi 11:03
  • Açık olan yerler, kapalı olan yerler nereleri? Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?08 Mart 2021 Pazartesi 10:48
  • Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor08 Mart 2021 Pazartesi 10:46
  • Kamu-İş:Emek Mücadelesinde Kadın-Erkek Omuz Omuza08 Mart 2021 Pazartesi 10:30
  • Tatar ve Üstel Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ardından Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret edecek08 Mart 2021 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti