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Bağımsızlık Yolu'nun eylem yasağına ilişkin sorusuna cevap geldi!

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Bağımsızlık Yolu'nun eylem yasağına ilişkin sorusuna cevap geldi!
Bağımsızlık Yolu'nun eylem yasağına ilişkin sorusuna cevap geldi!

Bağımsızlık Yolu'nun açıklaması şu şekilde:

Eylem Yasağı Bilgi Edinme Başvurumuza Gelen Cevabı Kamuoyu ile Paylaşırız

15 Kasım 2020’de gerçekleştirdiğimiz “Onlar Mangala, Biz Alana” eylemimize yönelik yasaklama kararı üzerine Lefkoşa Kaymakamlığı’na yapmış olduğumuz bilgi edinme başvurusuna cevap gelmiştir. Cevabı toplumsal sorumluluk bilinci ile kamuoyu ile de paylaşırız.

 

Cevabı Partimizin hukuk komitesine incelenmek üzere sevk etmiş bulunmaktayız. Ancak vurgulamak isteriz ki önceden haber vermeksizin barışçıl eylem yapmak Anayasal bir haktır ve hangi gerekçe ile olursa olsun eylem yasağı koymak Anayasa’ya aykırılık içermektedir. Ayrıca halkımızın demokrasi kültürüne hakaret niteliğindeki anti demokratik bir karardır. 15 Kasım’da halkımız eylem hakkına sahip çıkan tutumu karşısında Polis Kurumu ve Kaymakamlık geri adım atmak zorunda kalmış ve kararlarını uygulamaya cesaret edememişlerdir. Ancak bu zihniyet ve yapı değişmediği sürece buldukları ilk fırsatta demokratik hak ve özgürlükleri rafa kalldırmayı yeniden deneyecekleri aşikardır.

Bağımsızlık Yolu olarak, tüm ilgililere Anyasamızdaki eylem hakkının net olduğunu hatırlatır, polisin sivile bağlanması talebimizi tekrar dile getiririz. Yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki içinden geçtiğimiz bu baskıcı dönemde örgütlülük her zamankinden de önemli bir hal almıştır. Partimiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadelesini baskılara karşı yılmadan her alanda sürdürmeye devam edecektir.

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