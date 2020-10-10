Bağışıklığı güçlendirmenin yolları nelerdir? İşte bağışıklığı güçlendirmenin 4 püf noktası...

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci maalesef hala devam ediyor. Bunun yanında yazın bittiği ve yavaş yavaş havaların soğumaya başladığı bugünlerde gribal hastalıklar artmaya başlayacak. "Bu süreçte sağlıklı olmak ve kendimizi iyi hissetmek oldukça önemli.

Bu yüzden bağışıklığımızı güçlendirmeli ve optimum sağlığa ulaşmalıyız." diyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, "Bağışıklık sistemini diri tutmanın en önemli yolu yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor ancak bunun haricinde diğer 3 temel noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar; egzersiz, uyku ve stres yönetimi." şeklinde konuştu.



ÖNCELİKLE SAĞLIKLI BESLENİN

Arslan; "Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli gerekliliklerinden biri kuşkusuz sağlıklı beslenme. Ancak birbirinden farklı moda "diyetler" ile ilgili kafa karıştırıcı pek çok bilgi var, bu nedenle vücudunuzu en iyi hissettiren şeylere bağlı kalmak ideal.

Sağlıklı bir diyetin neye benzediğini söylemek gerekirse; "Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, fasulye, baklagiller, balık, derisiz kümes hayvanları, kuruyemişler ve yağsız/az yağlı süt ürünlerinden zengin; şekerli içecekler, tatlılar, yağlı veya işlenmiş etler, katı yağlar ve tuzlu veya yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerden fakir bir diyet." diyor.

BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BESLENMEMİZDE NELER YAPABİLİRİZ?