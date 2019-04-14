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Bahçeli: İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz

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"Mazbatayı stadyuma taşımak..."
Bahçeli: İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Benim belediye başkanım değil" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu sefer de resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kazanan Ekrem İmamoğlu için benzer bir yorum geldi. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz" dedi.

Partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen toplantısına katılan Devlet Bahçeli, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçmenin yüzde 48.80'inin (4.171.118 oy) oyunu alarak İstanbul Belediye Başkanlığı görevini üstlenmeye hazırlanan Ekrem İmamoğlu için "Ondan belediye başkanı olmaz" görüşünü dile getirdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle YSK'nın itirazlara cevabı beklenmektedir. Başarı sağlamış belediye ve il başkanlarımız ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya'da yapılacaktır. Cumartesi ve pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbiriyle taşınmasına ve MHP'nin belediyecilik anlayışı üzerinde durulacaktır.

Rakamları görmeden, bilmeden niyetler üzerinde değerlendirme yapanları her akşam TV'de takip ediyoruz. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede yayın yapılacaktır. İl genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

(YSK’ya baskı var iddiası) Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli önemli insanların böyle iddialarla muhattap ediliyorsa ispat sunulmalıdır.

(Ekrem İmamoğlu yorumu) Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz."

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