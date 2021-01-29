Bahçeli 'insan içine çıkamaz' dedi, Davutoğlu içeriği açıkladı: Erdoğan'a hakaret ediyordu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanı olduğu dönemde girdikleri 7 Haziran seçimleri sonrasında yürüttüğü koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koalisyon görüşmesine ilişkin "bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı" sözlerine yanıt veren ve tepki gösteren Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan’a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ‘Ben burada Cumhurbaşkanının hukukunu zedeletmem’ diyen de bendim. Hiçbir şekilde, hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim, söylemem de" ifadesini kullandı.