  • BIST 111.161
  • Altın 279,403
  • Dolar 5,8819
  • Euro 6,5600
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Bahçeli: Libya'ya asker göndermek beka meselesidir, MHP destekliyor

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair şu açıklamaları yaptı:
Bahçeli: Libya'ya asker göndermek beka meselesidir, MHP destekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair şu açıklamaları yaptı:

Yeni parti kurulması tartışmaları

“Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.”

“Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.”

Libya ile imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği

“Libya’nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan ‘münhasır ekonomik bölge’ anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.

“İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanı Gül’den 17 -25 Aralık paylaşımı: Türk yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir17 Aralık 2019 Salı 13:04
  • İmamoğlu: Atatürk Havalimanı’nın kapatılması yeniden tartışılmalı17 Aralık 2019 Salı 13:03
  • Türkiye genelinde konut satışları Kasım’da arttı17 Aralık 2019 Salı 12:56
  • Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması: Ne kadar ciddi olduklarını Akar'la görüşmem gerekir17 Aralık 2019 Salı 12:56
  • Varto ve Bulanık eş belediye başkanları gözaltına alındı17 Aralık 2019 Salı 12:26
  • Başkanlık anketi: Bugün referandum yapılsa...17 Aralık 2019 Salı 12:14
  • Doğa Kolejlerinde öğretmen boykotu ikinci gününde17 Aralık 2019 Salı 12:11
  • ‘14,5 milyon insanın elektriği kesildi’17 Aralık 2019 Salı 10:28
  • Saray’a para dayanmıyor: 3,2 milyar lira harcandı!17 Aralık 2019 Salı 10:25
  • Türkiye'de seçim anketi: Seçmen yeni partiye nasıl bakıyor ?16 Aralık 2019 Pazartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti