Bahçeli: Libya'ya asker göndermek beka meselesidir, MHP destekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair şu açıklamaları yaptı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair şu açıklamaları yaptı:

Yeni parti kurulması tartışmaları

“Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.”

“Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.”

Libya ile imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği

“Libya’nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan ‘münhasır ekonomik bölge’ anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.

“İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.”