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Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi: Cacabey

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya gidecek astronot için Türkçe isim önerisi olarak 'Cacabey'i önerdi.
Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi: Cacabey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerektiğini belirterek dil bilimcilere yaptığı "Gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısına ilk yanıt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre Bahçeli, "Cacabey güzel bir isim olabilir mi?" sözleriyle önerisini dile getirdi.

Cacabey, Selçuklular döneminde Kırşehir'de gökbilim çalışmaları yapılan bir rasathane olarak da kullanılan bir medrese inşa ettirmiş, gökbilim çalışmalarına öncülük eden bir isim olarak tarihe geçmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde Cacabey’in yaşamı şu şekilde anlatılıyor:

"Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240’ta Kırşehir’de doğdu. Kırşehir’e büyük hizmetlerde bulunmuş önemli bir şahsiyet olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail 'Cacabey' adıyla ün kazanmıştır. Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu.

Eskişehir Emiri olarak görülen Cacabey, bir süre Tokat’ta kaldıktan sonra Kırşehir’e bey oldu. Cacabey, 1301 yılında Rum tekvurları ile savaşırken şehit düştü, naaşı Kırşehir’e getirilerek 1272’de yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedildi.

Cacabey Anadolu’da bir çok hayır kurumu yaptırdı. Eskişehir’de bir cami ve bir han yaptırdı, 17 cami ve zaviyenin onarımına katkısı oldu. Yaptırdığı en önemli eser Kırşehir’de bir mimari anıt olarak yükselen Cacabey Medresesi. Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada İslam Hukuku, felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretilmekteydi.

Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi’nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı. Bundan anlaşıldığına göre, bu medrese o dönemlerde astronomi araştırmaları yapılıyor, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriyordu."

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