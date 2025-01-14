Bahçeli’den yeni çağrı: PKK varlığının bittiği şartsız açıklanmalı

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Barışın kaybedeni savaşın kazananı olmaz, barış için buradayız” dedi.

Kürtlere de seslenen MHP lideri özetle şöyle konuştu:

* Sorunlar yok sayılarak çözülemez. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Aciz değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz. Neye inanıyorsak onu söylüyor söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz.

‘Atina ayağını denk alsın’

* 12 ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. 12 ada Türkiye’siz düşünülemez. Türkiye egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Mavi vatandan asla vazgeçmeyiz. Kaybeden asla Türkiye olmayacaktır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan’ın yaptığının sonuçları ağır olur.

‘Washington’dakiler sizi benden daha fazla sevemez’

* Tarih bize diyor ki; Batı’da güçlü olmanın emin adımlarla ilerlemenin yolu, Doğu’da temin edilecek birliğe ve güvenliğe bağlıdır. Zaman Türkiye ve Türk milleti zamanıdır.

* Şuna da kesinlikle inanın Washington’dakiler sizi benden daha fazla sevemez, Erbil’deki peşmerge sizi benden daha fazla sahiplenemez. Kürt’le Türk’ün alın yazısı bir yazılmıştı. Biz bu görüşten hiçbir şekilde taviz vermedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz.

‘PKK’nın örgütsel varlığı şartsız açıklanmalı’

* Terörsüz Türkiye’nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin yaptığı ziyaretler memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye’nin yanında duran herkes değerlidir. DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin akabinde PKK’nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK’lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz. Yalnızca yalnız mücadele eder. Aksi taktirde bataklık nerede ürüyorsa özellikle Fırat’ın doğusunu müdafaa etmesi Türkiye’nin görevidir.

‘Barış için buradayız’

* PKK/YPG Suriye’den çıkmalıdır. Fırat’ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır. Örgütsel hürriyeti sonlandırılmalıdır. Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak odur. Çizgimiz hiç değişmedi. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Terörle müzakere yapılmaz, yalnızca mücadele edilir… Barışın kaybedeni savaşın kazananı olmaz, barış için buradayız.

‘Özgür bey seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur’

* “Bu hafta seçim kararı alalım” diyor. Sanki pazara çıkmış; “Soğan patates alalım” diyor. Özgür bey bırak bu işleri, seçim hazırlıklarını da zamanına göre planla. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. Siyasi iktidar haysiyetle korunup sonuna kadar devam edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydanlardadır.

‘Gelişmeler onurlu ve uyumlu’

MHP lideri ardından gazetecilerin, Öcalan’la görüşmeyle başlayan yeni sürece dair sorusu yanıtladı: “Birçok temaslar temsil eden arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Gelişmeler uyumlu ve onurludur. Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak ve bunda da herkesin katkısı olacaktır.”