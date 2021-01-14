Bakan Ataoğlu Dr.Küçük'ü andı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir mesaj yayınladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir mesaj yayınladı:

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ü 37’nci yılında saygı ve hürmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkleri’nin yolunu bağımsızlığa, özgürlüğe çeviren Dr. Fazıl Küçük, vatan toprağında her türlü zulüm ve zorbalığa maruz kalan Kıbrıslı Türklerin dirayetinin ve azminin simge ismi olmuştur.

Adada verdiği mücadeleler sayesinde tarihin akışını yeniden yazmış Türk halkının özgürlüğe giden meşalesini yakmıştır. Türk milleti Dr.Fazıl Küçük'ün verdiği mücadeleyi asla unutmayacaktır.

Gösterdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatan, özgürlük kahramanı, halk adamı, doktor, gazeteci, polikacı en önemlisi çağdaş, özgürlükçü Kıbrıs Türkü olan Dr. Fazıl Küçük’ü, mücadele liderimizi asla unutmayacak ve O’nun emanetini geleceğe taşıyacağız. Ruhu şad olsun.