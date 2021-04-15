Bakan Çağman SOS Çocukköyü Derneği’ni Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Akcan ve Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Akcan ve Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette köyün farklı birimlerini yerinde değerlendiren Bakan Çağman, SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, Sayman Amber Ciddi Arabacı, SOS Çocukköyü Müdürü Ahmet Akarsu ve Ulusal Direktör Refika İnce tarafından karşılandı.

Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği ziyaretinde, köyde verilen hizmetler, yeni projeler ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı. SOS Çocukköyü Derneği, kuruluşundan bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıyor.

SOS Kreş ve Anaokulu’nu gezen Bakan Çağman, kreş öğretmenlerinden kreşin yapısı ve eğitim sistemi ile ilgili bilgi aldı. Okul olarak inşa edilen binası ile kreş, farklı yaşlardan çocukların birlikte sosyalleşebilmesi, ve “çocuğa fırsat verirsen yapar” formulü ile başta Montessori olmak üzere çocuk odaklı sarmal bir eğitim modeline yoğunlaşmıştır. Kreş ve Anaokulu’nda, toplumdan gelen çocuklar ve dezavantajlı gruplardan gelen çocuklar kaynaştırılarak eğitim görmektedir.

Bakan Çağman ve Dernek Başkanı Akter ekipleriyle birlikte potansiyel işbirliklerini tartışarak önümüzdeki aylar için yapılabilecek projeleri ortaya koydu.