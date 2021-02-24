  • BIST 1.517
  • Altın 416,411
  • Dolar 7,1567
  • Euro 8,7101
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Bakan Canaltay Personeli Ile Tanıştı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bugün bakanlık binasında görev yapan personel ile tanışarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Bakan Canaltay Personeli Ile Tanıştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bugün bakanlık binasında görev yapan personel ile tanışarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakanlık personelinin yanı sıra bakanlık binasında bulunan Trafik Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi ve Meteoroloji Dairesi personeli ile tanışıp kısa süre sohbet eden Bakan Canaltay, “Önümüzde uygulama bekleyen önemli projeler var.  Bakanlık çalışanlarımız ve dairelerdeki personelimizin ülke için konulan hedeflere ulaşılmasında koyacakları katkı oldukça önemlidir. Bugüne kadar özverili bir şekilde halka hizmet veren çalışanlarımızın, bundan sonra de aynı özveriyle hizmet vermeye devam edeceğine olan inancım tamdır. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, önümüzdeki günlerde bakanlığa bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Limanlar Dairesi ile Posta Dairesi ve dairelerin ilçelerdeki şubelerini de ziyaret ederek oradaki personel ile tanışacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu: “Bu yönetim anlayışı ateşin üzerine benzin dökmekten başka birşeye yaramıyor”24 Şubat 2021 Çarşamba 14:56
  • Çavuşoğlu: Et konusunda dengeli fiyat politikasını değerlendireceğiz24 Şubat 2021 Çarşamba 14:50
  • Bakan Canaltay Personeli Ile Tanıştı24 Şubat 2021 Çarşamba 14:38
  • Maliye açıkladı...24 Şubat 2021 Çarşamba 14:36
  • Özersay:“Rum tarafının turizme vurmaya çalıştığı darbe engellenmeli”24 Şubat 2021 Çarşamba 14:36
  • Bakan Çavuşoğlu: Tarladan Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamak Önemli24 Şubat 2021 Çarşamba 14:33
  • Kıbrıslı Türkler Güneyde Kalan Mallarını Talep Ediyor24 Şubat 2021 Çarşamba 14:29
  • Kıbrıslı Türkler Güneyde Kalan Mallarını Talep Ediyor24 Şubat 2021 Çarşamba 13:40
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!24 Şubat 2021 Çarşamba 13:29
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği 150 Aileye Destek Sağladı24 Şubat 2021 Çarşamba 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti