Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okullarda eğitime kademeli bir
şekilde başlanması kararı doğrultusunda, okul öncesi eğitim kurumları ile
ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul
3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde kademeli
başlangıç kararı çerçevesinde 3, 4 ve 5’inci sınıfların bugün yüz yüze
eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan
Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle
birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim
ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına
kademeli bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bugün de ilkokul
3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başladıklarını söyledi.
Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli
olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, okullarda bakanlık tarafından yayınlanan
‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’nda belirlenen
kuralların uygulanacağına dikkat çekti.
Covid-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda
seyreltilmiş eğitim modeline geçitiklerini de kaydeden Çavuşoğlu, bu
doğrultuda öğrencilerin okullara dönüşümlü gideceğini belirtti, salgının
seyrine göre devam eden süreçte tam zamanlı, tam katılımlı eğitime
başlanacağının altını çizdi.
Çavuşoğlu 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitime
başlanacağına dikkat çekerek, ortaokul ve liselerde de dönüşümlü eğitim
modelinin uygulanacağını söyledi.
Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan
eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam
edeceklerini bir kez daha dile getiren Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığı
ile haftasonu imzaladıkları protokol çerçevesinde EBA sistemini ülkemiz
eğitimine kazandırdıklarına vurgu yaptı.
EBA’nın KKTC eğitimine kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı
olduğu lise programında hemen hizmete girdiğine de dikkat çeken Bakan
Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da öğrencilerin ve
öğretmenlerin hizmetine açacaklarını belirtti.
Sisteme mebeba.mebnet.net/ adresinden erişilebilineceğini ve
öğrencilerin okul kayıtları esnasında kullandıkları kimlik numaralarının
sisteme kullanıcı adı olarak tanımlandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Sisteme
ilk kez giriş yapacak öğrenciler ##20MeKb20## olarak belirlenen şifreyi
kullanacak, istenilmesi halinde öğrencilerimiz şifrelerini değiştirebilecek.”
ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, öğretmenlerin de portal ve Smart
School’da kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme giriş yapacaklarını
sözlerine ekledi.
Açıklamasının sonunda bugün okula başlayan 3, 4 ve 5’inci sınıflara
başarılar dileyen Çavuşoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir
eğitim dönemi geçirmelerini temenni etti.
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