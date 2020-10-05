Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okullarda eğitime kademeli bir

şekilde başlanması kararı doğrultusunda, okul öncesi eğitim kurumları ile

ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul

3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde kademeli

başlangıç kararı çerçevesinde 3, 4 ve 5’inci sınıfların bugün yüz yüze

eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan

Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle

birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim

ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına

kademeli bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bugün de ilkokul

3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başladıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli

olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, okullarda bakanlık tarafından yayınlanan

‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’nda belirlenen

kuralların uygulanacağına dikkat çekti.

Covid-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda

seyreltilmiş eğitim modeline geçitiklerini de kaydeden Çavuşoğlu, bu

doğrultuda öğrencilerin okullara dönüşümlü gideceğini belirtti, salgının

seyrine göre devam eden süreçte tam zamanlı, tam katılımlı eğitime

başlanacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitime

başlanacağına dikkat çekerek, ortaokul ve liselerde de dönüşümlü eğitim

modelinin uygulanacağını söyledi.

Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan

eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam

edeceklerini bir kez daha dile getiren Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığı

ile haftasonu imzaladıkları protokol çerçevesinde EBA sistemini ülkemiz

eğitimine kazandırdıklarına vurgu yaptı.

EBA’nın KKTC eğitimine kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı

olduğu lise programında hemen hizmete girdiğine de dikkat çeken Bakan

Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da öğrencilerin ve

öğretmenlerin hizmetine açacaklarını belirtti.

Sisteme mebeba.mebnet.net/ adresinden erişilebilineceğini ve

öğrencilerin okul kayıtları esnasında kullandıkları kimlik numaralarının

sisteme kullanıcı adı olarak tanımlandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Sisteme

ilk kez giriş yapacak öğrenciler ##20MeKb20## olarak belirlenen şifreyi

kullanacak, istenilmesi halinde öğrencilerimiz şifrelerini değiştirebilecek.”

ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, öğretmenlerin de portal ve Smart

School’da kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme giriş yapacaklarını

sözlerine ekledi.

Açıklamasının sonunda bugün okula başlayan 3, 4 ve 5’inci sınıflara

başarılar dileyen Çavuşoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir

eğitim dönemi geçirmelerini temenni etti.