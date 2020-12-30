Bakan Çavuşoğlu yeni yıl mesajı yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeni yıl mesajı yayınladı:

Değerli halkımız, çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, tarım ve hayvancılık sektörünün ekonomi için ne derece kritik olduğu gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

Salgın, gıdada kendi kendimize yeterli olmamız için tarımsal desteklerin önemini, sektörde teknolojinin yaygın olarak kullanılmasını ve gıda tedarik zincirinin kuvvetlendirilmesi ile ilgili birtakım uygulamaların yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, 2021 yılında da üretimin ve üreticimizin yanında olacak, çiftçilerimize, hayvancılarımıza, balıkçılarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

Yeni yılda odak noktamız, salgın koşulları altında yapılan üretim nedeniyle yaşanmakta olan olumsuz etkileri elbirliğiyle ortadan kaldırmak, üretim koşullarını iyileştirerek, üreticinin ve üretimin önünü açmak olacaktır.

Yeni umutlarla, beklentilerle gireceğimiz 2021 yılının, halkımızın sağlık ve refah içinde geçireceği bir yıl olmasını temenni ederim.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı