  • BIST 97.354
  • Altın 183,718
  • Dolar 4,5572
  • Euro 5,3113
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Bakan Çeler'den "iş kazası" açıklaması

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'ina açıklaması şöyle:
Bakan Çeler'den "iş kazası" açıklaması

"Maalesef dün yine bir emekçimiz inşaatta çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Göreve geldiğimiz şubat ayından itibaren bu ikinci ölüm. İlki İskele bölgesinde faaliyette olan bir otelin havalandırma sistemini kontrol eden kişi diğeride inşaatta çalışan genç bir emekçi. 

Şubat ayından beri denetimleri sıklaştırdık, gözle görülür bir düzelme olduğunun ancak yetersiz olduğunun farkındayız. Oluşan kriz masasında eğitimden tutunda cezai müeyyidenin çok ciddi cezalara çekilmesine, isg uzmanlarının sorumluluk sahibi olmaları ve eğitimlerle denetimlerin takipçisi olmaları hususunda birçok maddeyi içeren bir düzenleme hazırlığı tamamlanmak üzere. Burada ayrıca özel sektörde sendikalaşma konusundada ilk adım atacağımız sektörlerden biride inşaat sektörü olacaktır. 

Bugün yine bir canı ekmek parası kazanmaya çalışırken ebediyete uğurluyoruz. Bu yaşananlardan prim elde etmeye çalışanlar var, göreve geleli sankide hiçbirşey yapmamışız, hiçbir çalışmamız olmamış gibi lanse etmeye çalışanlar var. Ancak bununla beslenebilirler diye onlara çok cevap verecek değilim. O beslendikleri düzende yarattıkları çıkmaz ve karmaşa sayesinde işimizi çok zorlaştırıp yavaşlattılar şimdi kollarını açtılar bu olaylar olsunda hemen eleştirelim diye. Son 2 yılda çalışma müfettişlerini denetimlere göndermeyen, gidenleri arayıp azarlayan zihniyete tek kelime etmeyenler, bugün baş eleştirici olmuşlar. 

Neyse ben sadece çok yakın zamanda yukarda yazdığım önlemlerin hayata geçmiş olacağını göreceğinizi ve sessiz kalmadığımızı bilmeniz açısından bu paylaşımı yaptım. Üzgünüm ama bezgin ya da bu işin peşini bırakmış değilim! Daha sert ve daha baskın bir şekilde bu konunun üzerine “ekibimle” birlikte gideceğimizden herkes emin olsun."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!29 Haziran 2018 Cuma 07:45
  • ÇOK SAYIDA KREDİ KARTI İPTAL EDİLDİ29 Haziran 2018 Cuma 06:45
  • KKTC’de çok sayıda kredi kartı iptal edildi28 Haziran 2018 Perşembe 19:02
  • İnşattan düşen 18 yaşındaki Yavuz Bay ağır yaralandı28 Haziran 2018 Perşembe 18:39
  • Maronit muhtar ve azalar göreve başladı28 Haziran 2018 Perşembe 18:35
  • KTÖS: “Okul idareleri çocukların üzerinden kesici alet topluyor”28 Haziran 2018 Perşembe 17:20
  • Dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası Akdeniz'de bulundu28 Haziran 2018 Perşembe 17:18
  • Akıncı, Sadıkoğlu’nu kabul etti28 Haziran 2018 Perşembe 15:15
  • Saner ve Candan, AKPA Genel Kurulu oturumlarına katıldı28 Haziran 2018 Perşembe 15:10
  • KSP’den yerel seçim değerlendirmesi…28 Haziran 2018 Perşembe 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti