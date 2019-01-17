Bakan Nami, 15 memuru “fiyat ve kalite denetim memuru” olarak görevlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 15 memuru “fiyat ve kalite denetim memuru” olarak görevlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 15 memuru “fiyat ve kalite denetim memuru” olarak görevlendirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan görevlendirmeye göre, Bakan Nami, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının 17. maddesinin (1) fıkrasının verdiği yetkiyi kullanarak 15 memura fiyat ve kalite denetim görevi verdi.

Söz konusu 15 kişinin isimleri şöyle:

“Gönül Gilanlıoğulları, Ergün Ekendal, ZaliheÇamay, Mehmet Özertaç, Mehmet Öztürk, Elif Caymaz, Özalp Sarıcaoğlu, Salim Akbaş, Salih Soydan Kalaycıoğlu, Hünkar Eser Fotalı Demirdöven,Yudum Yorulmaz, Arif Alibaş, Hüseyin Pirgot, Yasin Kansu, Ahmet Timer.”