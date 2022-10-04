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Bakan Oğuz, Ankara'da

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.
Bakan Oğuz, Ankara'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Bakan Oğuz, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşecek. 

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