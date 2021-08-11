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Bakan Oğuz, TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan İle Görüştü

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Bakan Oğuz, TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan İle Görüştü
Bakan Oğuz, TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan İle Görüştü

Ankara’da temaslarını sürdüren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüştü.
Heyetler arası görüşmede iki ülke arasında yapılan iş birliği konuları ele alınırken, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişide bulunuldu.

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Bakanlık açıklamasına göre görüşmede Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

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