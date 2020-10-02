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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu açıkladı.

 

2 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

 

Ülke dışından gelen vakalar –

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

 

Yerel vakalar –

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 172.067

 

Toplam Vaka Sayısı- 762

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 690

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 68

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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