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SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Bakan Pilli:45'i yerel 47 pozitif vaka

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Bakan Pilli: "Toplam 3308 test yapıldı, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"
Bakan Pilli:45'i yerel 47 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308   olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

29  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47   Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 45    İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16 Bugün Kaybedilen Hasta:  yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997   Toplam Vaka Sayısı: 2255  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105   Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

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