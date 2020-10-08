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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1852 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1852 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu , 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 8 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1852

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar –  9

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 184.223

Toplam Vaka Sayısı- 789

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 746

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 39

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 

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