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Bakan Varank: TOGG 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak

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Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak." dedi.
Bakan Varank: TOGG 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretim yolculuğu planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, TOGG ile dünya devi FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.

Bakan Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek." diye konuştu.

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