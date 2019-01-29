  • BIST 104.098
  • Altın 223,960
  • Dolar 5,3101
  • Euro 6,0682
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Bakanlar kurulu kararı: Benzine zam yok, artış fiyat istikrar fonundan karşılanacak

» »
Bakanlar  Kurulu, benzin ve mazota yapılması  ihtiyacı  bulunan zammı yapmama, fiyat artışının Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması kararı aldı.
Bakanlar kurulu kararı: Benzine zam yok, artış fiyat istikrar fonundan karşılanacak

Bakanlar  Kurulu, benzin ve mazota yapılması  ihtiyacı  bulunan zammı yapmama, fiyat artışının Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması kararı aldı. Kurul ayrıca, bundan böyle seracıların da doğal afet zararlarının Tarım Sigortası Fonu’ndan karşılanması için tüzük değişikliği yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında  gerçekleştirilen  Bakanlar Kurulu toplantısı saat 18.15  civarında sona erdi.

Toplantı sonrasında, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve  Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,  alınan kararlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’a  açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt fiyatlarına zamla ilgili bir değerlendirme yaptığını kaydeden Özersay,  benzine 14 mazota ise 20 kuruşluk  bir zam  ihtiyacı bulunduğunu, ama Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılması ve zammın fiyatlara yansıtılmaması kararı alındığını belirtti.

Tarım Sigorta Fonu’na bundan sonra seracılıkta yaşanacak doğal afet unsurlarının  dahil edilmesinin  de Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldığını dile getiren Özersay, bu yönde bir tüzük değişikliği yapıldığını söyledi.

Doğrudan gelir desteğinden seracılar bağlamında da bir sigorta kesintisi zaten yapıldığını fakat üreticilerin doğal  afet zararlarının karşılanmadığını, fonun bu zararı kapsamadığını söyleyen Özersay, bundan böyle  beyanda bulunmaları halinde seracıların doğal afetten kaynaklanan  zararlarının karşılanabileceğini anlattı.

Özersay  bunun kararın resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği tarihten sonraki doğal afet zararları için geçeri olacağını da kaydetti.

Özersay, Bakanlar  Kurulu’nun ayrıca bazı  yol ve benzeri konularla alakalı kamulaştırma kararları aldığını ve bazı yabancılara taşınmaz mal satışı konusunda karar ürettiğini de söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: KTÖS’ü “Kıbrıs Konusunda Yalana Dayalı Yaygaralardan Vazgeçmeye” davet etti29 Ocak 2019 Salı 17:25
  • Besim: “Kalite vatandaşın sağlık sistemine güveninin artmasında önemli”29 Ocak 2019 Salı 17:05
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!29 Ocak 2019 Salı 16:39
  • Demirtaş: “Sorunu çözmek Başbakanlığın ve ilgili bakanlığın görevi”29 Ocak 2019 Salı 16:10
  • Meclis’te sel felaketi sonuçları ve Vakıflar İdaresi’ndeki gelişme ele alındı29 Ocak 2019 Salı 16:05
  • Ataoğlu: “EMİTT Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip...”29 Ocak 2019 Salı 16:00
  • Türkiye, Güzelyurtlu ailesine tazminat verecek!29 Ocak 2019 Salı 15:32
  • Akıncı: “Gelişmelerin seyrine göre Meclis’le bir araya geleceğim”29 Ocak 2019 Salı 15:25
  • Teminatla serbest kaldı29 Ocak 2019 Salı 15:15
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği: “Emir eri değil gazeteciyiz”29 Ocak 2019 Salı 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti